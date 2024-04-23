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تعاون بين «جامعة الشارقة» و«الزراعة والثروة الحيوانية»

تعاون بين «جامعة الشارقة» و«الزراعة والثروة الحيوانية»
24 ابريل 2024 01:45

الشارقة (وام)

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وقَّعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون علمي مشترك بهدف إجراء مجموعة من البحوث والدراسات المتخصصة بشأن إمكانية استخدام الطين النانوي في الزراعة، والعمل على فحص وتحضير أنواع مختلفة من جزيئات الطين النانوية لتقييم كفاءته في تحسين خصائص التربة، واستخدامه في زراعة محصول القمح، وتقييم الجدوى الاقتصادية لإنتاج وتسويق الطين النانوي المحلي، إضافة إلى تقييم الجدوى الفنية، بما يعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في إمارة الشارقة.
وقَّع الاتفاقية عن الجامعة، مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور المهندس خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس الدائرة.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، في كلمته خلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر جامعة الشارقة، اهتمام الجامعة بهذا التعاون لما يمثّله من أهمية بالغة في إجراء بحوث تطبيقية، لخدمة قطاع الزراعة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستمثل نقطة البداية لإجراء المزيد من البحوث العلمية المتخصصة في هذا المجال، وأن الجامعة ستضع جميع إمكاناتها من مختبرات علمية وبحثية في خدمة المجتمع المحلي. من جانبه، قال الدكتور خليفة مصبح الطنيجي: «إن الدائرة تسعى من خلال هذه الشراكة البحثية مع جامعة الشارقة، إلى إحداث قفزة نوعية في تطوير الاستراتيجية البحثية، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تطبيقية تسهم بفاعلية في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق استدامته، من خلال البحث العلمي، وتوفير الموارد والإمكانات، ولوضع حلول عملية للتحديات المستقبلية»، مشيراً إلى أن هذه البحوث النوعية ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الشارقة إلى مركز للأبحاث والتجارب العلمية في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
وأضاف: «إن هذه الشراكة تسهم في صقل مهارات الباحثين الإماراتيين في مجال الزارعة»، مؤكداً أهمية الاعتماد على البحث العلمي في استدامة الغذاء والمشروعات الزراعية المختلفة، ومشيراً إلى الأهمية الكبرى للتعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بصفتها المصدر الرئيس للأفكار والحلول لكثير من القضايا والتحديات.
وتنص بنود الاتفاقية على أن يقوم الفريق البحثي من جامعة الشارقة بإجراء تجارب مُتعددة التخصصات لتطوير الطين النانوي، ودراسة آثاره على التربة وإنتاجيته في ظل الظروف المحلية، وتقييم الآثار المترتبة من استخدامه على إنتاج القمح.

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