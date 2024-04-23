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انطلاق «ديكوبيلد 2024» 16 مايو في دبي

من دورات المعرض السابقة (من المصدر)
24 ابريل 2024 01:45

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن موعد انطلاق معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - ديكوبيلد 2024 الحدث الأضخم في الدولة لدعم المستفيدين من الخدمات الإسكانية، وأحد أهم المعارض المتخصصة بالديكور والتصميم ومواد وحلول البناء، والذي يمتد على مدى 4 أيام، خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
ويشهد المعرض أكبر مشاركة منذ انطلاقه لنخبة من العارضين من هيئات ومؤسسات قطاع الإسكان في الدولة، إلى جانب كبرى شركات مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، فضلاً عن المؤسسات التمويلية، وشركات تنفيذ التصميم الداخلي والحدائق والأثاث والمطابخ والإضاءة والمصاعد والسيراميك وشركات خدمات البيوت الذكية.
ويتيح المعرض للزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المنتجات والتعرف على آخر الاتجاهات والابتكارات في مجالات الديكور والتصميم ومواد البناء التي تعرضها أبرز الشركات المحلية والدولية المختصة بتقنيات وأساليب التصاميم والبناء، ويمثل حدثاً سنوياً للمهتمين باستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد هيثم الخاجة مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن تنظيم ديكوبيلد 2024 يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات المتتالية التي حققها المعرض على مدار دوراته السابقة كما يمثل «ديكوبيلد» منصة رائدة لدعم مسيرة التطوير والاستدامة في قطاع الإسكان وفرصة متميزة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأفراد والشركات في مجال البناء والتشييد والتصميم والاستشارات الهندسية ومواد البناء، كما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه إلى المواطنين، وتوفير مسكن ملائم يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية، ويوفر لها متطلبات الحياة العصرية والرفاهية، باعتبار الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع، ويعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الإسكان والتصميم.

دبي
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
الإمارات
معرض الديكور والتصميم
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