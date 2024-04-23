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الإمارات تؤكد مواصلة دعم مؤتمري الأطراف بأذربيجان والبرازيل

الإمارات تؤكد مواصلة دعم مؤتمري الأطراف بأذربيجان والبرازيل
24 ابريل 2024 01:47

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات مواصلة العمل بشكل وثيق مع كل من رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 29، ورئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 30، من خلال «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف».
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «أعربت رئاسة مؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28) عن دعمها الكامل لرئاسة جمهورية أذربيجان لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 29، وذلك خلال الإحاطة التي استضافتها  البعثة الدائمة لأذربيجان لدى الأمم المتحدة حول يوم الأرض».
وأضافت: ستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع كل من رئاسة أذربيجان لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 29، ورئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 30، من خلال «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف». وستحافظ الترويكا على الزخم، وتضمن الاستمرارية، وتعزز تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28).

مؤتمر الأطراف
الإمارات
أذربيجان
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