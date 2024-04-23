اختتام الدورة الثانية لبرنامج «سفراء السكري» في الجامعة القاسمية

الشارقة (وام)

اختتمت الجامعة القاسمية وجمعية «أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، الدورة الثانية من برنامج «سفراء السكري»، بمشاركة 40 طالباً وطالبة، يمثلون دول العالم بمختلف القارات. ووفر البرنامج مساحة مهمة لتدريب الطلبة المشاركين على أيدي أطباء أكفاء لنشر الوعي الصحي بين الطلبة حول المرض، وآلية التعامل مع المصابين، بالإضافة إلى نشر الوعي للأصحاء لحماية أنفسهم من مرض العصر، فضلاً عن برنامج تدريبي عملي على كيفية استخدام أجهزة قياس السكر في الدم، وكيفية إسعاف مريض السكري المصاب في حالة الطوارئ.

وخلال الحفل جرى استعراض نماذج مشرفة لقيام طلبة الجامعة القاسمية في التوعية بالجانبين الوقائي والصحي، ونشر التوعية بين أفراد مجتمعهم للوقاية من مرض السكري والحد منه.

وفي نهاية الحفل، قام الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، ترافقه خولة الحاج، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري بتكريم المشاركين في البرنامج. وأعرب مدير الجامعة القاسمية عن سعادته بنجاح الدورة الثانية من برنامج «سفراء السكري»، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تأهيل وتثقيف 40 طالباً وطالبة من طلبة الجامعة وهم يمثلون جنسيات متنوعة، ما يمكنهم من نشر الوعي الصحي في مجتمعاتهم. ووجهت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري، الشكر إلى مدير الجامعة القاسمية وأسرة الجامعة والطلبة على اهتمامهم المتواصل في دعم جهود الجمعية في تنمية أدوارها نحو نشر ثقافة الوعي الصحي بين زملائهم وفي أوطانهم.