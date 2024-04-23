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العمليات التشغيلية في «مطارات دبي» تعود إلى وضعها الطبيعي

العمليات التشغيلية في «مطارات دبي» تعود إلى وضعها الطبيعي
24 ابريل 2024 01:46

دبي (الاتحاد)

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نجحت مطارات دبي في إعادة العمليات التشغيلية في مطار دبي الدولي (DXB) إلى وضعها الطبيعي بعد الجهود الحثيثة التي بذلت للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعدّ الأشدّ غزارةً منذ 75 عاماً. وأكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن مطارات دبي تمكنت من إعادة جدول الرحلات في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مساره الطبيعي بشكل أسرع من الخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً، حيث يعمل المطار حالياً بمعدل 1400 رحلة جوية يومياً.
وأضاف: «مع خلو الطرق المؤدية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى وبكامل طاقتها.

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