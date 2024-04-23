«تضامن» تدعم المتضررين من الحالة الجوية الطارئة في دبي

دبي (الاتحاد)

بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق تدابير عاجلة لدعم المتضررين من الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً، أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي إطلاق مبادرة «تضامن» على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية؛ بهدف مساندة المتضررين في دبي من الآثار التي خلّفتها الحالة الجوية الاستثنائية على البيوت والممتلكات، وإتاحة المجال للراغبين من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع كافة في دعم المتضررين، والمساهمة في تعويضهم ومساعدتهم على تجاوز هذا الموقف الاستثنائي.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار عضوية هيئة تنمية المجتمع في دبي ضمن «لجنة دعم المتضررين»، التي وجّه سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها، وفي إطار جهود اللجنة الرامية لحشد الإمكانات كافة لتوفير مختلف أشكال الدعم الممكنة، إذ يتيح إدراج المبادرة على منصة «جود» الرقمية سهولة المشاركة ومتابعة منجزات المبادرة، حيث سيتم التحديث على متطلبات دعم المتضررين والمنجزات المحققة على مدار الساعة، وبما يضمن تحقيق أكبر فائدة لهم.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن الظروف التي أوجدها هذا الظرف الجوي الطارئ، وما تركه من آثار، أظهرت بشكل واضح مدى تلاحم المجتمع الإماراتي وقوة تماسكه في ظل المواقف الطارئة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الجهات.