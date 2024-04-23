«الإمارات للخدمات الصحية» تتعامل مع 12.795 اتصالاً وبريداً إلكترونياً ودردشة فورية خلال المنخفض الجوي

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تلقيها 12 ألفاً و795 اتصالاً عبر قنواتها، منها 11 ألفاً و125 اتصالاً، كما استقبلت 1120 دردشة فورية (chat) عبر الموقع الإلكتروني، و550 بريداً إلكترونياً، وذلك خلال المنخفض الجوي الاستثنائي التي شهدته الدولة، حيث حرصت المؤسسة على تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة من خلال تعزيز قدرة جميع قنواتها الرقمية لتمكين آليات التواصل مع الجمهور، وتقديم الدعم الصحي اللازم في الحالات التي تتطلب الدعم.

وأكد أحمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على جهود المؤسسة خلال المنخفض الجوي الأخير على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المتعاملين في أي وقت وفي أي مكان، سواء في المرافق الطبية أو من خلال تقديم خدماتها الطبية المنزلية والعيادات الافتراضية، بما يعكس التزامها التام بتقديم الرعاية الشاملة والمتميزة لفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى الاستجابة الفورية والشاملة التي قامت بها المؤسسة لتلبية احتياجات المجتمع خلال هذه الظروف الطارئة، حيث تقدم المؤسسة دوراً حيوياً في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، إلى جانب توفير جميع قنوات الاتصال والتواصل لضمان الوصول الفعّال إلى الجمهور.