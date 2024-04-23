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حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن راشد وجهود أبنائها المخلصين.. ستظل دبي قادرة على تجاوز التحديات والحفاظ على مكانتها الريادية العالمية

حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن راشد وجهود أبنائها المخلصين.. ستظل دبي قادرة على تجاوز التحديات والحفاظ على مكانتها الريادية العالمية
23 ابريل 2024 21:45

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهود أبنائها المخلصين ستظل قادرة على التغلب على أية تحديات، والحفاظ على مكانتها الريادية العالمية، معرباً سموه عن تقديره لجهود مختلف فرق العمل وكافة الجهود الحكومية التي بذلت لمواجهة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً، مشيداً سموه بدور اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكافة الجهات المعنية في حكومة دبي والفرق الحكومية الميدانية، كما ثمّن سمو ولي عهد دبي جهود القطاع الخاص والجهود المجتمعية للمتطوعين خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وقال سموه: «مجتمع دبي أثبت مرة أخرى أنه مجتمع مترابط ومتعاضد ومتلاحم، وما شهدناه من جهود ومواقف تدعو للفخر والاعتزاز يؤكد جاهزيتنا لمواجهة أي تحديات أو ظروف استثنائية». وأضاف سموه: «لكل من ساهم في الجهود المشتركة خلال الحالة الجوية التي شهدتها الدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع نقول لكم جميعاً شكراً على جهودكم وتفانيكم... فبكم ستظل دبي الأجمل». جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات بدبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي. وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع أن دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون أفضل مدن العالم في الجاهزية للمستقبل والاستباقية والمنعة وتحويل التحديات إلى فرص.

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وأعرب سموه عن ثقته بكافة فرق العمل التي عملت يداً بيد دون كلل قبل وخلال وبعد الأحوال الجوية الأخيرة، ونجحت في التعامل مع ما نجم عنها من تحديات بجدارة واقتدار، مؤكداً سموه أن الجاهزية للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائية ضمنت عدم توسع تداعياتها وتأثيراتها، وأن تكاتف مجتمع دبي والجهات الحكومية والخاصة فيها، ساهم في حصر أثرها في حدودها الدنيا، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع التي تشكل أولوية قصوى لحكومة دبي، مؤكداً سموه أن هذه التجربة فرصة لتعزيز الاستباقية وتكثيف الاستعدادات للطوارئ مستقبلاً.

جهود متكاملة
وتابع المجلس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للجهات الحكومية بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة، كما اطلع على الجهود المتكاملة التي شهدتها دبي خلال التعامل الميداني مع تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي شارك فيها أكثر من 25000 من الكوادر البشرية الميدانية في شتى أنحاء الإمارة من مختلف الجهات المعنية والمتطوعين، وما يزيد على 5000 من الدوريات الأمنية ومركبات الطوارئ والآليات وصهاريج ومضخات المياه والحافلات.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
دبي
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