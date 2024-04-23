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علوم الدار

«جامعة الإمارات» تنشر 813 ورقة بحثية و29 براءة اختراع

أحمد مراد
24 ابريل 2024 01:45

العين (وام)

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نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 813 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2024، وقامت بتسجيل 29 براءة اختراع في إحصائية جديدة تكشف عن مدى التزام الجامعة بتطوير المعرفة وتقديم مساهمات قيمة في مجال البحث العلمي.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الجبارة التي بذلها الباحثون في الجامعة، والتزامهم الدائم بتحقيق التميز والريادة في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار كمحرك رئيس للتطور والتنمية المستدامة.
وأضاف: أنه بتوفير بيئة داعمة للباحثين وتوفير الامتيازات والموارد اللازمة، تستمر الجامعة في استثمار مواهبها البشرية وتوجيهها نحو تحقيق إنجازات جديدة ومبتكرة.
وأوضح، أنه بالنظر إلى المخرجات البحثية فإنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات سكوبس، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محددة، حيث نشرت جامعة الإمارات 813 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك 321 منشوراً بحثياً يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و52 منشوراً بحثياً يتعلق بالهدف الثالث عشر، فيما بلغ عدد الاقتباسات 306 اقتباسات.
وأشار إلى أن جامعة الإمارات توفر البيئة المناسبة لبيئة الابتكار من خلال الحفاظ على حفظ حقوق أفكار الباحثين والطلبة من خلال تسجيل براءات الاختراع عالمياً، بما يعزز من دور الجامعة كمركز علمي للابتكار، حيث سجلت الجامعة 29 براءة اختراع خلال الربع الأول من العام الجاري في مكتب براءات الاختراع في أمريكا وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتم منح 7 براءات اختراع ليصل عدد براءات الاختراع الممنوحة 258 براءة اختراع منذ 2011.

جامعة الإمارات
أحمد مراد
الإمارات
براءات الاختراع
البحث العلمي
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