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علوم الدار

رئيس جهاز الاستثمار العُماني: صندوق «جَسور» يدعم المبتكرين لدخول الأسواق

عبد السلام المرشدي
24 ابريل 2024 01:46

أبوظبي (وام)

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قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن صندوق «جَسور» يستهدف ويدعم جميع المبتكرين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقد يتخطاهما إلى دول أخرى.
وأشار إلى أن الصندوق الذي تم إطلاقه أمس خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك في أبوظبي يستهدف الاستثمار في أفضل التقنيات، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشكل رافداً كبيراً لجميع الشباب الطموح الساعي إلى دخول الأسواق.
وأوضح أن صندوق «جَسور» مخصص للاستثمار في تقنيات المستقبل وهو الثاني الذي يُطلق في سلطنة عُمان. وأكد أن الصندوق الجديد يكتسب زخماً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع «القابضة» (ADQ).

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