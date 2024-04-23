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الرئيس التنفيذي لـ«حفيت للقطارات»: مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان انتقل إلى مرحلة التنفيذ

أحمد المساوى الهاشمي
24 ابريل 2024 01:46

أبوظبي (وام)

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أكد أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أن مشروع السكك الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات انتقل إلى مرحلة التنفيذ.
وقال: شهدنا عدداً من الخطوات على أرض الواقع، أولها توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني يضم شركات من البلدين تعمل كفريق واحد، كما شهدنا ترسية عقد للأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع.
وأشار، على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي - العُماني المشترك في أبوظبي، إلى أن المشروع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن السكك الحديدية تعمل بكفاءة عالية فيما يتعلق بالأمن والسلامة، ومن الوسائل الأفضل من حيث الاستدامة البيئية. وأعرب عن توقعاته بأن يكون مشروع السكك الحديدية بين البلدين رافداً للمزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية، مشيراً إلى أنه سينطوي على تأثير مباشر على حركة الركاب بين البلدين من حيث المستوى الاجتماعي وتقوية الروابط بين الشعبين الشقيقين، وتكثيف حركة السياحة بين البلدين.

مشروع السكك الحديدية
السكك الحديدية
الإمارات وعمان
الإمارات
سلطنة عمان
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