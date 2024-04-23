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راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد الشنفري بمدينة صلالة

راشد بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد الشنفري بمدينة صلالة
23 ابريل 2024 22:54

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، واجب العزاء في وفاة الشيخ سعيد بن أحمد بن عبد الكريم الشنفري، وزير النفط الأسبق في سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة صلالة.

 وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن صادق عزائه ومواساته لذوي الفقيد الذي يعد قامة كبيرة وواحداً ممن أسهموا في بناء عصر النهضة في سلطنة عُمان الشقيقة، ورفيق مسيرة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد «رحمه الله»، مؤكداً أن الفقيد ترك بصمة لا تُنسى وأثراً لا يمحى في مجال تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «نودع بقلوب تؤمن بقضاء الله وقدره، شخصية ملهمة أمضت حياة حافلة بالعطاء والإنجاز والعمل الدؤوب لرفعة عُمان»، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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