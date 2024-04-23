الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع
23 ابريل 2024 23:22

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون في مختلف المجالات بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بينهما.

وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية التحرك الدولي الجاد لمنع تفاقم التوتر فيها واتساعه بما يعرض الأمن الإقليمي والدولي إلى تهديد خطير.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يودع سلطان عُمان
محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

وتناول الاتصال الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والضرورة القصوى لتوفير الدعم الإنساني الكافي والمستدام للمدنيين فيه.. إلى جانب الدفع في اتجاه السلام العادل والشامل القائم على «حل الدولتين».

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكل ما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة ويصب في مصلحة جميع شعوبها ويحقق تطلعاتها إلى التنمية والازدهار.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
النمسا
محمد بن زايد
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©