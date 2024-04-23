الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الفلاحي: 4 سمات للعمل الإنساني في الإمارات

محمد عتيق الفلاحي يلقي كلمته
24 ابريل 2024 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يودع سلطان عُمان
محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن 4 سمات أساسية جعلت من العمل الإنساني في دولة الإمارات نموذجاً رائداً يحتذى به عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة خلال 5 عقود فقط، أصبحت من أهم العواصم الإنسانية في العالم، التي تتجه إليها الأنظار للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمات والكوارث وتلبية الاحتياجات الخيرية والإنسانية كافة لشعوب العالم.
وأضاف الفلاحي، خلال جلسة حوارية بعنوان: «تاريخ دولة الإمارات في العطاء الإنساني»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، إن السمات الأساسية للعمل الإنساني في الإمارات تتلخص في «التجرد» و«الاستدامة» و«المؤسسية» و«تكامل الأطر التشريعية»، حيث لا ترتبط المساعدات الإنسانية بالبقعة الجغرافية، أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة بل تراعي احتياجات الشعوب، كما أن العمل الإنساني لا يرتبط بفترات الرفاه أو الموسمية، بل تتجلى إنسانية الإمارات في جميع الأوقات وفي شتى الظروف، إضافة إلى العمل ضمن إطار مؤسسي وتشريعي يمنح العمل الخيري والإنساني الاستمرارية والدقة في اختيار المشروعات المفيدة للإنسانية.
ولفت الفلاحي إلى أن المساعدات الإنسانية التي تتدفق بشكل دوري، وربما بشكل يومي من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم ما هي إلا انعكاس قوي لالتزام الدولة بمبادئ العطاء الإنساني، تلك المبادئ التي أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً عالمياً للعمل الإنساني.

العمل الإنساني
الإمارات
محمد عتيق الفلاحي
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©