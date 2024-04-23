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الإمارات تواصل دعم مستشفيات وعيادات رفح في غزة

جهود الإمارات لم تتوقف على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة (أرشيفية)
24 ابريل 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الطبي لوزارة الصحة في غزة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأسر الفلسطينية النازحة، حيث زودت المستشفيات والعيادات في مدينة رفح بأدوية ومستلزمات طبية، في إطار عملية «الفارس الشهم 3». 
وجرى توزيع طرود ومساعدات إغاثية في المستشفى المعمداني، للتخفيف عن الأسر الفلسطينية في مناطق غزة المنكوبة التي تعاني نتيجة الأوضاع الكارثية منذ شهور عدة، فيما يتواصل تنفيذ برامج التفريغ النفسي في شمال قطاع غزة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف عن الأسر الفلسطينية التي تمر بمرحلة صعبة.
ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي في غزة في السابع من أكتوبر لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة، وعلى مختلف الصعد لوقف حرب غزة وإعادة تصحيح المسار لتحقيق سلام شامل وعادل.
وتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر عملية «طيور الخير» نحو 2477 طناً من المساعدات. وتأتي عملية «طيور الخير»، ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وضمن جهود الدولة لإيصال المساعدات، نفذت القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسلاح الجو الملكي الأردني، عمليات إسقاط مشتركة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
ولم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي القطاع ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه، وعلاج مئات المرضى والمصابين في المستشفيات الإماراتية، وما زالت قوافل الخير والمساعدات مستمرة في إطار «عملية الفارس الشهم 3».
وأعلنت دولة الإمارات عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار دعماً لـ«صندوق أمالثيا» الذي أعلنت عنه جمهورية قبرص لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة.
وجاء إنشاء الصندوق لتسهيل وتنسيق تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة، والعمل على تعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة.
كما يهدف إلى رفع مستوى القدرة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر توفير طرق وأدوات تمويل مرنة للأطراف المعنية بتعزيز الاستجابة الإنسانية للمساهمة في هذه الجهود.
وخصصت دولة الإمارات 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاج.
واستقبلت الإمارات الدفعة الخامسة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
شملت المساعدات إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش المصرية، واستقبال مئات الحالات الطبية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في مستشفيات الدولة، فضلاً عن توفير المياه الصالحة للشرب عبر إنشاء محطات التحلية التي توفر 1.2 مليون غالون يومياً.
وضمن «الفارس الشهم 3»، أبحرت سفينة المساعدات الرابعة لإغاثة سكان القطاع، وعلى متنها 4630 طناً من المواد الإنسانية، متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتواصل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

غزة
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الحرب في غزة
الفارس الشهم 3
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