جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: إطلاق الأولمبياد الدولي لطلبة المدارس أغسطس المقبل

أبوظبي (وام)

تقام الدورة الأولى من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي المخصصة لطلاب المدارس الثانوية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أغسطس المقبل في مدينة صوفيا ببلغاريا، وتوفر الدورة منصة تتيح الاحتفاء بالجيل القادم من المبتكرين والمطوّرين من حول العالم في هذا المجال. وتتولى مؤسسة LERAI، التي يتمتع فريق عملها بخبرة واسعة في تنظيم الأولمبيادات الدولية، تنظيم الدورة الأولى من هذا الأولمبياد الذي يهدف إلى إلهام الطلاب المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، إذ تختبر هذه المسابقة معرفة الطلاب ومهاراتهم في ثلاثة مجالات أساسية هي تعلّم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية.

وقالت الدكتورة يوفا كمينتشيدجيفا، رئيسة اللجنة العلمية في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، الأستاذ المشارك في قسم معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «إن التقدم السريع الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل، لذا تتيح لنا هذه المسابقة الرائدة تسليط الضوء على المواهب الشابة الاستثنائية، وتعزيز تَعَلُّم الذكاء الاصطناعي في المدارس حول العالم، وإلهام الرواد والمبتكرين من الجيل الجديد في هذا المجال».

وتتضمن هذه المسابقة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي جولتين هما الجولة العلمية حيث ستعمل الفرق المشاركة على إيجاد حلول لمشكلاتٍ في إطار يحاكي البحث العلمي، أما الجولة الثانية فهي الاختبار العملي.

وتُقام هذه الجولة بالكامل في موقع أولمبياد الذكاء الاصطناعي، وهي تهدف إلى تعريف الطلاب بطرق عمل برمجيات الذكاء الاصطناعي المستخدَمة على نطاقٍ واسعٍ، مثل «تشات جي بي تي» و«دال 2» وغيرهما.