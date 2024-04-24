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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
24 ابريل 2024 11:05

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.  

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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