أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 14.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/i5OzhnY8pT— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 24, 2024