أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.