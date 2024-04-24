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علوم الدار

«تريندز» يشارك في الدورة الـ33 من «أبوظبي الدولي للكتاب 2024»

«تريندز» يشارك في الدورة الـ33 من «أبوظبي الدولي للكتاب 2024»
24 ابريل 2024 12:09

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب2024، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، تحت شعار «هُنا.. تُسرد قصص العالم».

ويُتيح جناح «تريندز» لزوار المعرض، فرصة استكشاف رحلة معرفية ثرية عبر مئات الإصدارات التي يعرضها المركز، بما في ذلك الكتب الأصلية والمترجمة، وسلسلة من الدراسات المتعمقة في مجالات حركات الإسلام السياسي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتسامح والتعايش، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والتنمية المستدامة.

ويشارك «تريندز» ببرنامج حافل من الفعاليات والندوات التي تناقش مختلف القضايا الراهنة، ومن أبرزها ندوة وحفل إطلاق كتاب «اتجاهات عالمية في الذكاء الاصطناعي»، وندوة حول «التعاون الإقليمي كمدخل للازدهار والاستقرار: دولة الإمارات ومصر نموذجاً»، في ضوء اختيار جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض لهذا العام.

وسيدشن «تريندز» ولأول مرة برنامجه الخاص بالهولوغرام، إضافة إلى نظارته «TARA»، التي تتيح تصفح إصدارات المركز عبر العالم الافتراضي، كما سيوقع عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات.

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وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تبرز التزام المركز بدعم مسيرة البحث العلمي ونشر المعرفة، من خلال تقديم أحدث البحوث والدراسات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والأفكار بين فئات المجتمع.

بدورها، ذكرت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز» أن المركز سيشارك بقائمة واسعة من الكتب تضم عشرات الإصدارات النوعية والثرية التي تغطي طيفاً واسعاً من القضايا الإقليمية والعالمية.

وأشارت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، إلى أن المركز يسعى من خلال التغطية الإعلامية المكثفة إلى إبراز مشاركته في هذا الحدث الثقافي العالمي المهم، وإيصال محتوى إصداراته وفعالياته إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

المصدر: وام
تريندز
أبوظبي الدولي للكتاب
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