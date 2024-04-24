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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "الثقافة الصحية" لمنتسبيها

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "الثقافة الصحية" لمنتسبيها
24 ابريل 2024 16:06

 نفذت إدارة الخدمات الطبية بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي مبادرة "الثقافة الصحية" بهدف رفع المستوى الصحي للأفراد ونشر الثقافة والتوعية الصحية بينهم وذلك بمبنى مديرية شرطة العين.

وشارك عدد من مستشفيات ومراكز نوفومد الطبية في المبادرة بورشة تثقيفية بعنوان "تأثير التغذية السليمة على صحة الرجال والنساء"، قدمها الدكتور مازن شوكت الصواف المدير الطبي للمجموعة تناول فيها مفهوم السمنة وأسباب زيادة الوزن التي تؤدي إلى الإصابة بجلطات الدماغ والقلب ومرض السكري والخرف.

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واستعرض المدير الطبي للمجموعة خطوات العلاج من خلال اتباع نمط حياة صحي متوازن، فضلاً عن الحلول الأخرى التي يجب أن تكون تحت إشراف طبي كالعمليات الجراحية واستخدام إبر التنحيف وتخفيض الوزن.

وقدمت إدارة الخدمات الطبية ومراكز نوفومد الطبية عدداً من الفحوصات الطبية للمنتسبين اشتملت على فحص الوزن وتحليل النتائج، قياس مؤشر كتلة الجسم، فحص التركيز، واختبار نسبة الدهون ومستوى السكر في الدم، وإرشادات صحية وغذائية من قبل أخصائي التغذية بأهمية ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي للحصول على المعادن والفيتامينات المهمة، لتقوية مناعة الجسم في محاربة الأمراض فيما تبرع المنتسبون بالدم لصالح بنك الدم بأبوظبي لتعزيز جودة الحياة الصحية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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