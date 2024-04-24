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علوم الدار

حمدان بن محمد يشهد توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي

حمدان بن محمد يشهد توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي
24 ابريل 2024 16:36

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدت توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.. تعزيزاً لمبدأ الشفافية وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير العمل الحكومي التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تمثّل هذه الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات العليا في دبي، وتتضمن التزامها بأعلى معايير الشفافية وضمان أفضل تسخير للموارد للصالح العام.. كما وضعنا مؤشرات أداء محددة بنسب إنجاز وأطر زمنية معتمدة ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق أرقى المعايير للمساهمة في تحقيق سعادة المجتمع وترسيخ موقع دبي وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار.. بمثل هذا الالتزام وعبر هذه المعايير وبجهود فرقنا.. المستقبل أجمل في دبي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة دبي
حمدان بن محمد
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