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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

أبوظبي
24 ابريل 2024 17:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، و حركتها جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ، و سرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:25 و المد الثاني عند الساعة 01:47 و الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:28.

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طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والمد الثاني عند الساعة 22:05 و الجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

المصدر: وام
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الطقس في الإمارات
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