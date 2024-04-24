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علوم الدار

رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة وملك البحرين
24 ابريل 2024 17:56

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة. 

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعبر سموه وجلالة ملك البحرين في هذا الصدد.. عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة .. بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف والنهوض بقدرات الأمة وإمكانياتها السياسية والاقتصادية وحماية أمنها القومي وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

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ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.
كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق .. مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وملك البحرين .. أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح الأخوية لكلا البلدين وشعبيهما الشقيقين وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة زيارته الأخوية إلى دولة الإمارات اعتزازه بالروابط التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين .. متمنياً جلالته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

وحضره من الجانب البحريني..سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
 

المصدر: وام
ملك البحرين
محمد بن زايد
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