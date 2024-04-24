نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والفلاسي في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حميد الحبيشي المزروعي بمناسبة زفاف نجليه حميد إلى كريمة جمعة سيف المقعودى الفلاسي وعبدالله إلى كريمة سعيد عاطف درويش المزروعي.

كما حضر الحفل الذى أقيم بنادي الضباط بأبوظبي معالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.