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علوم الدار

نمو التحاق الطلبة في الجامعات الخاصة بدبي 12 %

نمو التحاق الطلبة في الجامعات الخاصة بدبي 12 %
24 ابريل 2024 19:48

دينا جوني (دبي)

أكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن مؤسسات التعليم العالي المرخصة من الهيئة شهدت نمواً في معدلات التحاق الطلبة العام الأكاديمي الحالي بلغت نسبته 12%. وتتوفر للطلبة في دبي خيارات متعددة من خلال 38 جامعة مرخصة من الهيئة في دبي، تقدّم أكثر من 650 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات وتطلعات الطلبة.


جاء ذلك خلال افتتاح ميران أمس فعاليات المعرض العالمي للتعليم والتدريب «جتكس» 2024، الذي ينظم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ويستمر ليوم غد.

 

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ويتمحور الحدث الدولي حول أحدث التقنيات السائدة والتقدم البارز في ميادين العلوم والطب والحوسبة والقيادة، والمسارات المهنية المستقبلية والتقليدية للطلبة، ويستمر من 24 وحتى 26 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

 

وتشهد نسخة هذا العام من المعرض الذي يستمر لغاية 26 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أكثر من 200 جامعة من 30 دولة، تتيح للطلبة استعراض أكثر من 2500 برنامج دراسي متنوع. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 20,000 زائر خلال الأيام المقبلة، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي والتقدم التعليمي لجميع المشاركين بفضل برامجه المبتكرة وإمكانات التواصل المميزة التي يتيحها.

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