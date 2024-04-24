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المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية بأبوظبي يناقش دور الشراكات الجديدة في قيادة التغيير الإيجابي

المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية بأبوظبي يناقش دور الشراكات الجديدة في قيادة التغيير الإيجابي
24 ابريل 2024 21:39

شهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 المقام في أبوظبي مناقشة أثر الاستثمارات الاجتماعية ودور الشراكات الجديدة في قيادة التغيير الإيجابي في قارة آسيا.وتحدثت ناينا سوبروال باترا، الرئيس التنفيذي للشبكة الآسيوية للأعمال الإنسانية عن الاستثمارات الاجتماعية في آسيا.

وقالت:"خصصنا اليوم الثاني من هذا المؤتمر الرائد لمناقشة الاستثمارات الاجتماعية والمواضيع ذات الصلة، مما يؤكد على الدور الكبير للاستثمار الاجتماعي والإسهامات التي يمكن أن يقدمها لتحقيق التغييرات الإيجابية في المجتمعات المتنوعة في قارة آسيا. ومن خلال تحديد الأهداف المالية بما يتماشى مع النتائج الاجتماعية والبيئية، يمكننا فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في منطقتنا".

وشارك في حلقات النقاش وورش العمل التي عُقدت في اليوم الثاني من المؤتمر المستثمرون والمسوؤلون ورجال الأعمال وصانعو التغيير، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الآسيويين المعنيين بتغير المناخ ومؤسسة "بيل أند مليندا جيتس" ومؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة "يو بي إس أوبتيموس"، حيث تم مناقشة الرؤى والأفكار المشتركة لتوفير الدعم المادي للأعمال الاجتماعية والبيئية.

 

وركزت فعاليات اليوم الثاني على الاستثمارات الاجتماعية من خلال حلقات النقاش وورش العمل التي تناولت استراتيجيات الاستثمار الاجتماعي والأساليب المبتكرة لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات الملحّة في المنطقة، وذلك في ظل التنمية الاقتصادية المتسارعة والتغيرات الاجتماعية التي تشهدها قارة آسيا.

 

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وشهدت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر إطلاق نظام AVPN ImpactCollab الجديد، وهو نظام مبتكر للاستثمار الاجتماعي يعتمد على النتائج وتم تطويره بدعم من سلطة النقد في سنغافورة، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تمتد على مدار ثلاثة أعوام من خلال الكشف عن منصة النتائج الاجتماعية، وهي أول منصة تجمع بيانات عن في آسيا بالاعتماد على معايير مخصصة للتحقق من البرامج الاجتماعية وتقييمها وفقاً لتكلفتها مقابل النتائج والكفاءة.

وأعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال المؤتمر عن خطط لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير المشاريع التي تعزز قدرات رواد الأعمال الشباب في الدول الأقل نمواً في العالم.

 

وخصصت المبادرة تمويلاً بقيمة 27 مليون دولار لتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تنمية أعمالها من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية.

 

ويواصل المشاركون في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024، الذي يختتم الخميس، الحوار والنقاشات من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مختلف الأطراف في آسيا من أجل تحقيق الأثر المنشود وبناء مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة.

المصدر: وام
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