متطوعو «الإمارات للغوص» يكافحون نجم البحر «تاج الشوك»

دبي (الاتحاد)

أبرمت جمعية الإمارات للغوص، شراكة مع جامعة خورفكان في مبادرة تدعمها موانئ دبي العالمية للقضاء على انتشار نجم البحر تاج الشوك (CoTS) الذي يقضي على الشعاب المرجانية على الساحل الشرقي في الإمارات.

في مبادرة يديرها الدكتور هنريك ستال، عميد كلية علوم البحار والأحياء المائية بجامعة خورفكان، أجرى فريق من الغواصين يضم علماء أحياء بحرية ومتطوعين من جمعية الإمارات للغوص وفريق دبي للغوص التطوعي، عملية جمع وإزالة لتقليل أعداد تاج الشوك عبر موقعين قبالة ساحل خورفكان.

وخلال العملية، تمت إزالة ما مجموعه 118 قطعة من نجم تاج الشوك ونقلها إلى جامعة خورفكان لأخذ عينات منها، قبل التخلص منها بطريقة آمنة.

تمت المبادرة بعد عمليات مسح مكثفة للشعاب المرجانية خلال ثلاث رحلات غوص أجراها الدكتور هنريك وغواصون معتمدون لفحص الشعاب المرجانية في موقعين مختارين للشعاب المرجانية في خورفكان، خليج مارتيني وهول إن ذا وول، لتسجيل أعداد سكان الشعاب المرجانية.

وكشفت الدراسات الاستقصائية عن نتائج استدعت التدخل للتخلص من تاج الشوك، حيث تمت ملاحظة 70 من تاج الشوك على مساحة 2250 متراً مربعاً في خليج مارتيني، و16 على مساحة 2550 متراً مربعاً.

تم تقديم جميع البيانات المجمعة إلى جامعة خورفكان التي قدمت نتائجها إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.

تم إجراء المزيد من الأبحاث حول ديناميكيات تتاج الشوم وعلم الأحياء بالتعاون مع علماء من قسم علوم الأرض والبيئة (DISAT) في جامعة ميلانو بيكوكا في إيطاليا.

أنظمة

الشعاب المرجانية عبارة عن أنظمة بيئية متنوعة وحيوية توفر موائل حيوية للحياة البحرية وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات الساحلية. ومع ذلك، تواجه هذه النظم البيئية الحساسة العديد من التهديدات، بما في ذلك تغير المناخ، والتلوث، والصيد الجائر.