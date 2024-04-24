الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 مشروعاً ابتكارياً في «الثقافة والعلوم»

بلال البدور في جولة على معرض الابتكارات (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:38

دينا جوني (دبي)

أخبار ذات صلة
«جامعة أبوظبي» تختتم الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتصميم البيئي
اختتام فعاليات «المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا»

استعرض نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم، 30 مشروعاً ابتكارياً بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار. وتضمن المعرض ابتكارات توزعت على فئات متعددة هي فئة الاستدامة بواقع 15 ابتكاراً، و3 ابتكارات في فئة الزراعة، و12 ابتكاراً ضمن فئة الفيزياء التطبيقية.
وأشارت إدارة «الإمارات العلمي» خلال المعرض إلى حصوله على 105 جوائز خلال السنوات الأربع الماضية، منها 42 ميدالية ذهبية، و32 فضية، و24 برونزية، و14 جائزة خاصة، وجائزتان تقديريتان، كما سجّل النادي 10 ملكيات فكرية للمشاريع العلمية من وزارة الاقتصاد.
بدوره، أعرب بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، عن فخره بإنجازات منتسبي نادي الإمارات العلمي من إبداعات وابتكارات منذ تأسيس النادي عام 1990، حيث يقدم النادي في كل عام زمرة من المواهب والمبدعين الذين شغفوا بالإبداع وكرسوا طاقتهم له، بما يمتلكوه من وعي وقدرة على التحدي.
وأضاف البدور: «إن النادي يقوم بجهده في رعاية تلك المواهب حسب إمكاناته، ولكنه يتطلع بدعم ورعاية مختلف المؤسسات المعنية الابتكارات والجهود العلمية والتي سجلت أغلبها في وزارة الاقتصاد لحماية ملكيتها الفكرية، وهناك تطلع لتسجيل براءات الاختراعات لهذه الأعمال، وسيتم التواصل مع المؤسسات المعنية حسب تخصصاتها لتبني عملية تسجيل هذه الاختراعات في المكتب الدولي للاختراع، كما سنحاول جاهدين التواصل مع المؤسسات الاستثمارية لدعم وتبني هذه الاختراعات». وذكر البدور أنه بعد أيام قليلة سيغادر وفد من شباب النادي إلى أميركا للمشاركة في مسابقة علمية دولية، وقبلها شارك منتسبو النادي في العديد من دول العالم وحصدوا الميداليات الذهبية، والفضية والبرونزية وغيرها.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، البطولات والجوائز العلمية التي أحرزها النادي من عام 2020 إلى 2024، منها 30 مشروعاً ابتكارياً علمياً بمشاركة 63 طالباً وطالبة.
وأشار البستكي إلى ورش العمل الإبداعية التي ينظمها النادي، وتشجع على التفكير الإبداعي، وتبادل الأفكار بين المشاركين، وكذلك جلسات التفكير المتقدمة، والتي تقودها فرق متعددة التخصصات لاستكشاف فرص جديدة وتوليد أفكار مبتكرة.
جوالات
ذكر البستكي، أن النادي يقوم بجولات ميدانية في الشركات الناجحة أو المراكز البحثية لاستكشاف كيفية تطبيق الإبداع والابتكار في مجالات مختلفة، منها زيارة مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء وجامعة لويفيل بالولايات المتحدة، وغيرها.

نادي الإمارات العلمي
الاستدامة
الزراعة
الفيزياء التطبيقية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©