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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وجهود تحقيق السلام

رئيس الدولة
24 ابريل 2024 23:34

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي بيدرو سانشيز رئيس الوزراء في مملكة إسبانيا .. بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تطوير التعاون والعمل المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

 

وتطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخطر التصعيد فيها والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين .. مؤكدين الحاجة المُلحة إلى التهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غرة لإنهاء معاناة سكان القطاع والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وشدد الجانبان على ضرورة التحرك الدولي العاجل للدفع تجاه إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين".

 

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وأكد رئيس وزراء إسبانيا في هذا السياق دعم بلاده لانضمام فلسطين بعضوية كاملة إلى منظمة الأمم المتحدة.
وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بمساعي دولة الإمارات والجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سبيل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
إسبانيا
الإمارات
غزة
محمد بن زايد
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