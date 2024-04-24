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علوم الدار

مؤتمر طبي بدبي يناقش آخر مستجدات زراعة الأعضاء ومتلازمة الأيض

مؤتمر طبي بدبي يناقش آخر مستجدات زراعة الأعضاء ومتلازمة الأيض
25 ابريل 2024 01:38

دبي (وام)

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ناقشت الدورة الـ 24 من «مؤتمر مستجدات الكلى ومتلازمة الأيض وزراعة الأعضاء» التي أقيمت فعالياتها في دبي، آخر مستجدات زراعة الأعضاء ومتلازمة الأيض.
نظم المؤتمر «مستشفى الفقيه» بالتعاون مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الشارقة وشعبة الكلى بجمعية الإمارات الطبية وهيئة الصحة بدبي وجمعية حياة لزراعة الأعضاء، وشارك فيه 200 طبيب من الأطباء المختصين من المنطقة والعالم.
وأكد الدكتور عبد الباسط العيسوي، استشاري أمراض الكلى والطب الباطني في «مستشفى الفقيه الجامعي»، رئيس المؤتمر، أهمية هذا التجمع الطبي الذي استهدف تبادل الخبرات وأحدث الأبحاث في مجالات الأمراض الباطنية وزراعة الأعضاء، وتضمنت فعالياته تقديم 34 محاضرة من قبل أساتذة خبراء من جامعات عالمية مرموقة.

الكلى
زراعة الأعضاء
دبي
المتلازمة الأيضية
جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
امعة الشارقة
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