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عبدالله بن زايد: علاقاتنا مع البحرين تزداد رسوخاً وتطوراً ونمواً

عبدالله بن زايد لدى استقباله عبد اللطيف الزياني (تصوير: سعيد جمعوه)
25 ابريل 2024 01:40

أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
ورحب سموه بوزير الخارجية البحريني، وبحثا خلال اللقاء الذي عقد أمس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومسارات التعاون الإماراتي البحريني، وسبل تعزيزه على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات تاريخية، تزداد رسوخاً وتطوراً ونمواً، كما تشكل رافداً مهماً للعمل الخليجي والعربي المشتركين.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير التعاون المثمر والبنّاء مع مملكة البحرين الشقيقة في المجالات كافة، وذلك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين، ويرسخ دعائم مستقبل مزدهر لشعبيهما. كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

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وفي هذا الصدد، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمستويات التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين ورؤيتهما تجاه أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد سموه، أن التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل المشترك لاحتواء التوترات كافة التي تهدد استقرارها وأمن وسلامة شعوبها.
حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

مأدبة
عقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مأدبة غداء، تكريماً للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق.

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البحرين
عبداللطيف الزياني
وزير الخارجية البحريني
أبوظبي
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