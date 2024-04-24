«جامعة أبوظبي» تختتم الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتصميم البيئي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة أبوظبي، أمس، الدورة الأولى من «المؤتمر الدولي للتصميم البيئي، وعلم المواد والتقنيات الهندسية»، بالتعاون مع «منظمة الخبراء الدوليين لإثراء البحوث وتبادل المعارف»، والتي انطلقت فعالياتها 22 أبريل الجاري في حرم الجامعة بدبي.

ووفر الحدث للمشاركين منصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات، بما فيها الهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية والحوسبة والأتمتة وهندسة الطيران، والمرونة البيئية (الحفاظ على الاستقرار البيئي والتنوع البيولوجي)، إضافة إلى استعراض 150 ورقة بحثية خلال الحدث.

شارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 200 مشارك من 59 دولة، جرى خلالها عقد العديد من الجلسات والورش التي ركزت على عدد من المواضيع المهمة مثل التكنولوجيا والاستدامة والمواد والتقنيات المستدامة والتقنيات الهندسية وتقنيات التصنيع والفنون والإبداع، والتصميم الداخلي والأزياء والإنتاج الإعلامي. كما تطرق المشاركون إلى قضايا المستقبل الحضري المستدام وسبل الارتقاء بالاستدامة الحضرية، والطاقة المتجددة، والتكامل البيئي وتأثيراته، والحياة المستدامة القائمة على الحلول والتقنيات الخضراء والتصميم والبناء المستدام.