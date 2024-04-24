«سند» تُعزز شراكتها مع جامعة خليفة بـ 3 محاور لتدريب وتمكين الطلبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تعزيز شراكتها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية الرائدة، بـ 3 محاور للتدريب والتأهيل ضمن مبادرات سند لتطوير الكوادر الوطنية، والتي تأتي في سياق تجسيد التفاعل والتكامل بين الشركات الإماراتية الصناعية الرائدة وبين المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة ومزج الخبرات فيما بينها، وتحفيز روح التطوير بما يعود بالنفع على الشركات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية على حد سواء.

جاء ذلك في إطار اتفاقية تعاون وقعتها سند مع جامعة خليفة بهدف الارتقاء بأوجه التعاون والشراكة القائمة بين الجامعة والمجموعة والمستمرة منذ نحو عقد ونصف من الزمن، والتي بدأت بفكرة إنشاء مركز أبحاث الطيران وابتكاراته في حرم الجامعة منذ العام 2010. ويعمل فريق مختص بالبحث والتطوير في مجموعة سند منذ العام 2017 على دراسة أهم التقنيات الحديثة التي تلعب دوراً مهماً في قطاع صيانة محركات الطائرات، وذلك بالتعاون مع فريق البحث والتطوير في جامعة خليفة.

وتم توقيع الاتفاقية، بحضور منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وقد وقع الاتفاقية كل من: السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، وإبراهيم بودبس، رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند.

وتشمل الاتفاقية ثلاثة محاور للتدريب والتطوير، حدّدتها سند وجامعة خليفة كمخرجات لهذا التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز نجاح وتمكين الكوادر الوطنية، وتتمثل هذه المحاور في توفير فرص داخلية وخارجية لتدريب الطلبة خلال فترة الإجازات، سواء في شركة سند أو مع شركاء سند من مصنعي المحركات.