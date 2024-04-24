الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سند» تُعزز شراكتها مع جامعة خليفة بـ 3 محاور لتدريب وتمكين الطلبة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طرح تذاكر مباريات منتخب أميركا للسلة في أبوظبي
«جودو الإمارات» الرابع بين «النخبة القارية»

أعلنت مجموعة سند، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تعزيز شراكتها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البحثية الرائدة، بـ 3 محاور للتدريب والتأهيل ضمن مبادرات سند لتطوير الكوادر الوطنية، والتي تأتي في سياق تجسيد التفاعل والتكامل بين الشركات الإماراتية الصناعية الرائدة وبين المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة ومزج الخبرات فيما بينها، وتحفيز روح التطوير بما يعود بالنفع على الشركات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية على حد سواء.
جاء ذلك في إطار اتفاقية تعاون وقعتها سند مع جامعة خليفة بهدف الارتقاء بأوجه التعاون والشراكة القائمة بين الجامعة والمجموعة والمستمرة منذ نحو عقد ونصف من الزمن، والتي بدأت بفكرة إنشاء مركز أبحاث الطيران وابتكاراته في حرم الجامعة منذ العام 2010. ويعمل فريق مختص بالبحث والتطوير في مجموعة سند منذ العام 2017 على دراسة أهم التقنيات الحديثة التي تلعب دوراً مهماً في قطاع صيانة محركات الطائرات، وذلك بالتعاون مع فريق البحث والتطوير في جامعة خليفة.
وتم توقيع الاتفاقية، بحضور منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وقد وقع الاتفاقية كل من: السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، وإبراهيم بودبس، رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند.
وتشمل الاتفاقية ثلاثة محاور للتدريب والتطوير، حدّدتها سند وجامعة خليفة كمخرجات لهذا التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز نجاح وتمكين الكوادر الوطنية، وتتمثل هذه المحاور في توفير فرص داخلية وخارجية لتدريب الطلبة خلال فترة الإجازات، سواء في شركة سند أو مع شركاء سند من مصنعي المحركات.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
هندسة الطيران
أبوظبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©