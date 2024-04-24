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«الذكاء الاصطناعي» في «نيويورك أبوظبي»

«الذكاء الاصطناعي» في «نيويورك أبوظبي»
25 ابريل 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع «تمكين»، النسخة 12 من «مسابقة الهاكاثون الدولية السنوية لإفادة المجتمع في العالم العربي» التي تستمر إلى 28 أبريل الجاري.
وتستضيف الفعالية الدولية الوحيدة من نوعها في المنطقة، فرقاً متعددة التخصصات من مختلف أنحاء العالم لمعالجة التحديات التي يحملها مجال الحوسبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتمثل هدف المسابقة في طرح أفكارٍ مميزة لإفادة المجتمع ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ولا تقتصر الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام على الارتقاء بالمهارات التقنية للطلاب، بل تتضمن شراكات رائدة ونخبة من الخبراء المشاركين، بما يوفر للطلاب فرصاً استثنائية للتواصل وبناء العلاقات، واحتضنت منذ انطلاقها أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة.

نيويورك أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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