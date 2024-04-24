سلطان بن أحمد: ترسيخ البحث العلمي لخدمة المجتمع

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة ماضيةٌ وفق ما أسسها عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز جهودها في دعم الباحثين وتكريمهم وترسيخ البحث العلمي لخدمة المجتمع، لكونها جامعة بحثية في المقام الأول.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم سموه لعدد من الباحثين الأكاديميين وترقيتهم لتميزهم في البحث العلمي والتدريس والتعليم وتقديم الحلول لخدمة المجتمع في مختلف المجالات، والذي أقيم قبل ظهر أمس في المنتدى الطلابي بجامعة الشارقة.

وشمل التكريم كلاً من: الأستاذ الدكتور حسين العوضي من كلية العلوم، والدكتورة أمينة محمد المرزوقي من كلية العلوم الصحية، والدكتور عارف محمد الجناحي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتورة خولة النجار من كلية الهندسة، والدكتور عبدالله فهد المطيري من كلية العلوم، والدكتورة نادية راشد المزروعي من كلية الصيدلة. وتوجَّه سمو رئيس جامعة الشارقة بالتهنئة للمكرمين، مشيداً بما قدموه من أبحاثٍ متميزة في مجالات تخصصاتهم العلمية، مؤكداً سموه أنهم يمثلون ثروة وسمعة الجامعة في المحافل العلمية العالمية والتي ترتبط بأسمائهم كعلماء بارزين وتقترن بأبحاثهم المرموقة.

وأكد سموه، خلال كلمته، أن الجامعة ستعمل على تقديم كل ما يمكن من دعمٍ علمي وإداري وفني، وتوفير البيئة المناسبة للأساتذة بالجامعة لتطوير تجربتهم العلمية ومساعدتهم للقيام بالأبحاث والدراسات المطلوبة، مشيراً إلى أنهم قدوة للباحثين الجدد في المجالات كافة.

وقدم سمو رئيس جامعة الشارقة، في ختام كلمته، الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء الجامعة وإدارتها واللجنة المهتمة بالتوطين التابعة للمجلس على دعمها ومتابعتها لكل شؤون الأساتذة المواطنين، مما يشجعهم على مزيد من العلم والإبداع.

وقدمت الدكتور محدثة الهاشمي، عضو مجلس الأمناء، رئيس لجنة التوطين بالمجلس، كلمةً باركت فيها التكريم للأساتذة بالجامعة، مشيرةً إلى أن اللجنة تعمل على تقديم أشكال الدعم كافة للأكاديميين المواطنين لتشجيعهم على مزيد من البحث والتقدم في هذا المجال الواسع، والاستفادة من تجربتهم الطويلة في التعليم والبحث العلمي، حيث إنهم يمثلون النموذج الطيب لبقية زملائهم. من جانبه، أعرب الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، عن سعادته بتكريم هذه المجموعة المتميزة من الأكاديميين الإماراتيين لتميزهم العلمي وتحملهم المسؤوليات العلمية في التدريس والتعليم منذ سنوات طويلة، والإسهام في إنشاء الأقسام والمختبرات والكليات بالجامعة.

شكر

من جانبهم، تقدم المكرمون بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على تفضل سموه بتكريمهم والذي هو فخرٌ لهم في مسيرتهم العلمية، متناولين تجربتهم بالجامعة، والتي قدمت لهم الكثير من الدعم والتشجيع والتطوير في مجالات تخصصهم، كما وأنشأت العديد من المراكز المتخصصة والمجموعات البحثية، مما مكنهم من مواصلة بحوثهم والتواصل مع العلماء والباحثين في مختلف الجامعات العريقة في الدول المختلفة، والعمل على البحوث العلمية المشتركة معهم، وتحقيق طموحاتهم والإبداع فيها.