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علوم الدار

شباب الإمارات.. خبراء في «مهارات المستقبل»

تصوير: وليد أبوحمزة
25 ابريل 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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نهيان بن مبارك يتفقد منصات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»

إقبال كبير شهدته «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، في نسختها الخامسة عشرة، التي عقدت برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من شباب الإمارات، مؤكدين أنهم ماضون بكل إصرار في صنع حاضرهم ومستقبلهم، مستلهمين رؤى القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة دولتنا في المجالات كافة. واتفق الطلبة المتنافسون في المسابقة على أن الحدث يعزز لديهم مسألة تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات التقنية والتكنولوجية، وإعدادهم للمشاركة في المسابقات الخارجية والداخلية.

مهارات المستقبل
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
الإمارات
مسابقة مهارات الإمارات
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