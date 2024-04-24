مساعد وزير وزارة الأمن العام في الصين يزور «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

زار معالي ليو تشونغ يي، مساعد وزير وزارة الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية، المدير العام لإدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الشرطة، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على أبرز الابتكاريات والتقنيات الحديثة المُستخدمة في المجال الجنائي، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية الاستجابة السريعة مع البلاغات من خلال مركز القيادة والسيطرة.

واستقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، معالي ليو تشونغ يي، بحضور العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون البحث والتحري، والعميد عادل الجوكر، مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري، والعميد الدكتور سعيد القمزي، مساعد المدير العام لشؤون العمليات الجنائية، وكبار الضباط.

ورحّب اللواء المنصوري، بزيارة معالي ليو تشونغ يي، مؤكداً حرص «شرطة دبي» على مد جسور التعاون الفعّالة مع مختلف دول العالم، ترسيخاً للنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توطيد الشراكات الدولية في شتى المجالات، ومنها المجال الأمني. وبدأت زيارة معالي ليو تشونغ يي إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالاطلاع على الإنجازات التي حققتها الإدارة في مكافحة كافة أنواع الجرائم، واستمع إلى شرح من قسم الإنتربول حول جهوده في مكافحة الجريمة العالمية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف أجهزة الشرطة العالمية.

واستمع معاليه من إدارة الجرائم الإلكترونية إلى شرح حول جهودها في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والعمل على تعزيز الأمن والأمان ووقاية المجتمع من الجرائم التي تستغل التطور الحديث في المجال التقني والتكنولوجي.

واطلع معالي ليو تشونغ يي على منصة مشروع «عيون» بوصفها منظومة أمنية مُتكاملة تعمل بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها.

وزار معاليه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على آليات العمل في مجال الأدلة الجنائية، والتخصصات العلمية التي تساهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى القضاء تحقيقاً للعدالة.