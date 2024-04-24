مجلس إدارة المعاشات يناقش مستجدات مشروع التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، اجتماع المجلس الثالث لعام 2024، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، ثم شّرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعاته السابقة وعلى جدول المتابعة الإدارة للقرارات والتوصيات الصادرة عنها، واعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المنبثقة عنه.

وناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي وتقرير أداء الاستثمار، والتقرير المالي لشهر مارس 2024 وتقرير الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2023، كما وافق المجلس على مسودة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

يذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر مارس 2024 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (134.902) مشترك، مقارنة بنحو (99.263) مشتركاً عن مارس من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة من (11.926) جهة في مارس من العام الماضي إلى (15.615) في مارس من العام الجاري 2024.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر مارس 2024 نحو (20.350) متقاعداً مقارنة بنحو (19.366) متقاعداً في مارس من عام 2023، كما بلغ عدد المستحقين (8.338) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.439) مستحقاً عن نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر مارس من العام الجاري (446.320.042) درهماً، مقارنة بنحو (415.371.125) درهماً عن نفس الشهر من العام الماضي.