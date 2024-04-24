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علوم الدار

تفاهم بين «تدوير» و«TOMRA»

تفاهم بين «تدوير» و«TOMRA»
25 ابريل 2024 01:38

أبوظبي (وام)

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وقعت مجموعة تدوير، مذكرة تفاهم مع شركة TOMRA، لإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير، بشكل آمن وتحويلها إلى منتجات جديدة، فضلاً عن توفير حلول تقنية تساهم في تمكين الاقتصاد الدائري.
وتتعاون الشركتان الرائدتان للاستفادة من نظام المكافآت العالمي التابع لمجموعة تدوير بهدف إنشاء نظام طوعي لإعادة تدوير العبوات الفارغة على مستوى الدولة باستخدام آلات استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير التي تُصنّعها شركة TOMRA لجمع عبوات المشروبات المصنوعة من البلاستيك والألمونيوم والزجاج.
جرى توقيع المذكرة بين الجانبين بحضور علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، ولوري كانجاسلاتي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة TOMRA خلال الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر «ايكوويست» الذي عقد مؤخراً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تدوير
الإمارات
إعادة التدوير
الاقتصاد الدائري
أبوظبي
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