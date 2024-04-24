«أبوظبي التقني» وتمكين الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل

الدكتور مبارك سعيد الشامسي*

اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة الماضية، العديد من المبادرات التي أسهمت في دعم وتمكين الشباب، منها إنشاء «سكلز بارك» (Skills-Park) للارتقاء بالتدريب التقني والفني في مدينة أبوظبي، وإنشاء «سكلز هب (Skills-Hub)» في مدينتي العين وأبوظبي، حيث يلتقي الشباب بالمستقبل، ويتلقون تدريباً متخصصاً يجهّزهم للمهام المستقبلية بكافة الأدوات والمعدات اللازمة، ويحرص سموه على زيارة جميع مسابقات المهارات والالتقاء بالمتسابقين والمدربين والقائمين على هذه المسابقات ودعمهم وتشجيعهم. وهذه المبادرات الرائدة تتيح لهم الفرص الحقيقية للتعلم والتطور، وتجعلهم مستعدين لمواكبة تطلعات سوق العمل المتغيرة، بالإضافة إلى توفير تدريب متخصص في كل مدارس ومؤسسات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني المنتشرة في جميع إمارات الدولة مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة، وتوفير حلول تدريبية شاملة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتزود المتدربين بالمهارات الإدارية والقيادية والفنية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إبراز صورة الدولة في المحافل العالمية.

إن تطوير المهارات والمؤهلات المطلوبة في سوق العمل لتمكين ودعم الشباب الإماراتي من المشاركة في مختلف القطاعات والصناعات التي تسهم في ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد الأهداف الرئيسية لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويحرص المركز من خلال المسابقات الوطنية لمهارات الإمارات في إشراك المتسابقين في المسابقات المحلية مثل تحدي المهارات الذي يقام سنوياً بمشاركة واسعة من طلبة مدارس وكليات وجامعات الدولة، ومسابقة الإمارات الوطنية للمهارات التي تقام سنوياً في أبوظبي، والمسابقة العالمية للمهارات التي تقام كل سنتين لتمكين المتسابقين من دولة الإمارات من المنافسة مع الأفضل في العالم في مختلف المهارات مما يساعد على تطوير مستوياتهم المهنية والفنية بناءً على المعايير الدولية في سوق العمل. بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الودية مع مختلف الدول لقياس مدى جاهزية المتسابقين للمسابقة العالمية للمهارات، ويقدم المركز مؤهلات مهنية وتقنية متميزة، تساهم في تزويد الشباب بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

* مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني