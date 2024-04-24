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علوم الدار

وزراء ومسؤولون يزورون المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

آمنة الضحاك خلال زيارتها للمسابقة بحضور مبارك الشامسي (من المصدر)
25 ابريل 2024 01:40

أبوظبي (وام)

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زار وزراء ومسؤولون فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024 التي انطلقت 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وزار فعاليات المسابقة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، بالإضافة إلى نخبة من المدراء والمسؤولين.
وكان الدكتور مبارك سعيد الشامسي في استقبال الوزراء والمسؤولين ورافقهم في جولة بأروقة المعرض، التقوا خلالها المشاركين في المسابقة التي تسلط الضوء على المهارات الفنية والمهنية للشباب الإماراتي، دعماً للتنمية الصناعية في الدولة.
وأشار إلى الدعم والإقبال الكبيرين اللذين شهدتهما دورة هذا العام من المسابقة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الجهات الحكومية كافة بموضوع المهارات، مؤكداً أن بناء وتعزيز الكفاءات الإماراتية في مهارات المستقبل يمثل أولوية وطنية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة التي تنص على أن «الإنسان هو العنصر الأكثر أهمية في بناء الحاضر والمستقبل وهو محور التنمية وغايتها في آن معاً».
وأوضح أنه في سياق ما تشهده دولة الإمارات من تنويع اقتصادي، فإن القطاع الصناعي والمهني يمثل رافداً مهماً في تعزيز البيئة الاستثمارية للدولة بشكل عام، ما يتطلب كفاءات وطنية ماهرة في العديد من المجالات المهنية والصناعية.
وأضاف أن ما شهدناه هذا العام من تنوع المهارات ومشاركة الفئات العمرية الصغيرة من 12-15 عاماً، والإقبال من الشباب للمشاركة في المسابقات المطروحة يؤكد أن أبناء الإمارات ماضون بكل إصرار في صنع حاضرهم ومستقبلهم، مستلهمين رؤى قيادتنا الرشيدة لترسيخ ريادة دولتنا الحبيبة في كل المجالات، ونحن على ثقة بأن الدورة الخامسة عشرة من المسابقات ستكون محطة مهماً تؤسس للمزيد من التمكين المهاري الداعم لمسيرتنا الوطنية.
وأبدى الوزراء إعجابهم بمستوى الأداء الرفيع للطلبة المشاركين، وأشادوا بالجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني في مجال تطوير وتنمية المهارات، والتي كان لها دور كبير في تطوير المسابقة وتعزيز مكانتها على مستوى الدولة. وتقام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات سنوياً للاحتفاء بالمواهب الإماراتية والإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية الشباب الإماراتيين، وتمكينهم من مهارات سوق العمل، للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.

أبوظبي
المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات
أحمد بالهول الفلاسي
أم الإمارات
فاطمة بنت مبارك
الإمارات
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