الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً
25 ابريل 2024 01:40

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الطاقة والبنية التحتية" و"الصحة" تؤكدان اتخاذ إجراءات فورية بشأن تأثيرات الطقس على الكهرباء والمياه

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:28. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة 16:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
سقوط أمطار
الضباب
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©