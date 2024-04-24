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اليوم.. «استشاري الشارقة» يبحث تداعيات الحالة المناخية

اليوم.. «استشاري الشارقة» يبحث تداعيات الحالة المناخية
25 ابريل 2024 01:40

الشارقة (وام)

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اليوم، جلسة حوارية طارئة لبحث تداعيات الحالة المناخية وتأثيرها على مختلف مدن ومناطق الإمارة وذلك استجابة لمسؤوليته كمنبر للمجتمع وصوت للمواطنين والمقيمين ومعبر عن تطلعاتهم واهتماماتهم.
تعقد الجلسة بمقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، لمناقشة مختلف التصورات والآثار البيئية والصحية والاجتماعية للمنخفض الجوي الأخير على مختلف الجوانب في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى استعراض البنية التحتية وتجهيزاتها المختلفة، وصولاً لتعزيز السياسات نحو التغيرات المناخية. وسيعمل المجلس خلال هذه الجلسة على صياغة التوصيات اللازمة التي تعزز الأداء المؤسسي، وترفع من القدرات البشرية، بالإضافة إلى وضع السياسات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وتقليل تأثيراتها، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة إدارة الأزمات والمخاطر في الإمارة.
وأكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إعادة فتح جميع الطرق التي كانت عالقة بمدينة الشارقة، وعليه تم إزالة خيمة التبرعات، بجانب مسجد الملك فيصل بعد عودة الحياة لطبيعتها علماً أن جميع قنوات التبرعات الرسمية مفتوحة عبر منافذها المعلن عنها من الجهات الحكومية.

استشاري الشارقة
الشارقة
المجلس الاستشاري
عبدالله بلحيف النعيمي
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