«شرطة الفجيرة» تؤكد عودة الحياة لطبيعتها في الإمارة بنسبة %100

الفجيرة (وام)

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة، عودة الحياة لطبيعتها في إمارة الفجيرة بنسبة 100% خلال 48 ساعة من انتهاء الحالة الجوية. وأضاف: «إنه تم فتح جميع الطرق وعادت الانسيابية لحركة السير والمرور بكافة الطرق الخارجية والداخلية وكافة مداخل الأنفاق في الإمارة والمناطق التابعة لها، وذلك عقب منخفض (الهدير) الجوي الذي تعرضت له الدولة».

وأشاد اللواء الكعبي بالجهود التي بذلها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع الرئيسة والساحات الداخلية، وفي بعض الأحياء المختلفة. وأوضح رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي أنه تم إيواء عدد من الأسر في فنادق الإمارة وتقديم سبل الدعم لهم كافة. وتوجَّه اللواء الكعبي بجزيل الشكر والتقدير للفرق الميدانية والشركاء كافة الذين كان لهم دور في عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد معالجة آثار وتداعيات الأمطار، وما نتج عنها من أضرار.