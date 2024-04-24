جلسة في العين تناقش جهود الإمارات الاستثنائية في مواجهة المنخفض

العين (الاتحاد)

نظم مركز سالم بن حم الثقافي، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، جلسة بعنوان: «جهود الإمارات الاستثنائية في مواجهة المنخفض الجوي، وذلك لمناقشة الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية التي تسببت بهطول كميات أمطار هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949، وذلك بمقر المركز في مدينة العين، بحضور عدد من أبناء مدينة العين والجهات المعنية بذلك».

وأشاد الحضور بالاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية من قبل الجهات المعنية، وساهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع، مؤكدين أن الأمطار الشديدة وغير المسبوقة التي شهدتها الإمارات هي جزء من التحولات المناخية الحادة والاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل زيادة الانبعاثات الكربونية القياسية.

ومن جانبه، قال الشيخ الدكتور محمد بن حم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ضربت أروع الأمثلة، قيادةً وشعباً، في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، وهذا ليس غريباً على دولة العطاء والخير، فقد تعاملت مع المنخفض الجوي الأخير (منخفض الهدير) بكل احترافية وطاقات استيعابية جبّارة وتفانٍ كبير من جميع أفراد المجتمع، كما أعرب ابن حم عن تقديره لمستوى المهنية والالتزام التي تحلت بها الجهات المختصة والمعنية، والتي سارعت بشكل فوري لدراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وأكد الدكتور بخيت بن سالم العامري القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه على الرغم من حالة الطوارئ التي شهدتها دول الإمارات خلال المنخفض الجوي، إلا أن هطول الأمطار بهذه الغزارة مثل حدثاً استثنائياً يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، وكذلك في تعزيز مخزون المياه الجوفية بالدولة بشكل عام، حيث لم يسبق لها مثيل فهي تعادل كمية الأمطار التي تشهدها دولة الإمارات خلال عامين وتعادل أيضاً كمية الأمطار التي تهطل على لندن في 7 أشهر في المتوسط.

تدابير

أشارت فصايل النيادي من جامعة العين، إلى أن فِرق الاستجابة للطوارئ في مختلف الدوائر المحلية بإمارات الدولة تعاملت باحترافية وكفاءة كبيرة، واتخذت من التدابير والإجراءات العاجلة، كلٌ في مجال اختصاصه، مما ساهم في تقليل التأثيرات السلبية والطارئة على مجريات سير مختلف الأنشطة، وساهم في العودة لسير الحياة الطبيعي بين أفراد المجتمع سريعاً.