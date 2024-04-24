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«دبي الخيرية» تستعرض مشاريعها وخدماتها الذكية

«دبي الخيرية» تستعرض مشاريعها وخدماتها الذكية
25 ابريل 2024 01:39

دبي (وام)

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تستعرض جمعية دبي الخيرية مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية وخدماتها الذكية خلال مشاركتها في الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2024» المقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وشهد جناح «دبي الخيرية» منذ الساعات الأولى لافتتاح «ديهاد 2024» الذي تشارك فيه جمعية دبي الخيرية باعتبارها الراعي الذهبي، استقبال العديد من الضيوف والزائرين من المسؤولين ورجال الأعمال والوفود الإعلامية والعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية المشاركة، حيث استعرض القائمون على الجناح من خلال الأفلام والشروحات حصالات الجمعية الذكية المبتكرة ومنصتها على الميتافيرس وبعض المشاريع والمبادرات التي نفذتها الجمعية داخل وخارج الإمارات ذات الطابع الإغاثي والتنموي المستدام.
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن مشاركة الجمعية في المعرض تأتي تحت شعار (الابتكار والاستدامة في العمل الخيري)، وذلك في إطار حرصنا على الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى أسلوب عمل وثقافة مؤسسية مستدامة، ومساهمةً في تعزيز المكانة الرائدة للدولة في الخريطة العالمية في المجال الإنساني والإغاثي، ولتظل الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للأعمال الإنسانية والخيرية».
وذكر أحمد السويدي أن الجمعية بنهاية عام 2022 وبداية عام 2023 استقبلت 5734 عملية تبرع من خلال حصالاتها الذكية عبر جوجل بي وأبل بي وإي بي والعملات المشفرة، وتمت 2281 عملية تبرع من خلال الروابط الذكية، كما تلقت الجمعية 7509 عمليات تبرع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.
يذكر أن «دبي الخيرية» ستعقد في جناحها الخاص بقاعة الشيخ راشد منصة «H01» ورشة بعنوان «قواعد الابتكار»، يقدمها الخبير الاستراتيجي بالجمعية الدكتور محمد سعيد، غداً.

جمعية دبي الخيرية
دبي
محمد بن راشد
ديهاد
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