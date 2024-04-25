دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق موضحة أن "كتف الطريق " مخصص لحالات الطوارئ للمركبات ولتعزيز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم لافتة إلى أن المادة رقم " 42 " من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على التالي: "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 25, 2024
التفاصيل:https://t.co/luaWGGetSf#التوعية_المرورية_الرقمية#كتف_الطريق pic.twitter.com/ie6VBQUccP