شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق

دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق موضحة أن "كتف الطريق " مخصص لحالات الطوارئ للمركبات ولتعزيز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم لافتة إلى أن المادة رقم " 42 " من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على التالي: "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.