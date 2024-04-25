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شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق

شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
25 ابريل 2024 12:23

دعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق عبر تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق موضحة أن "كتف الطريق " مخصص لحالات الطوارئ للمركبات ولتعزيز سرعة وصول مركبات الطوارئ لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم لافتة إلى أن المادة رقم " 42 " من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على التالي: "التجاوز من ناحية كتف الطريق" مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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