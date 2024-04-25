الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة.. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية

الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة.. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية
25 ابريل 2024 13:18

شكلت الأمطار التي شهدتها الدولة مؤخراً، مناظر ساحرة وسط جبال وأودية وسدود مدينة الفجيرة، وأسهمت الكميات الكبيرة من الأمطار في جريان أغلب أودية الإمارة مشكلة حالة استثنائية ومناظر خلابة للغدران والأودية في طريقها لسدود المدينة الرئيسية المتمثلة في سد الشيخ زايد بن سلطان، وسد وادي حام.

وجالت عدسة وكالة أنباء الإمارات "وام" في مناطق البثنة، والفرفار، ووادي سهم، ومدوك، لتخرج بمجموعة من المشاهد الرائعة والاستثنائية لجريان الأودية، على الرغم من انقضاء أكثر من 10 أيام على مرور المنخفض.

من جهتها، أكدت هيئة الفجيرة للبيئة أن نسب الأمطار التي شهدتها الإمارة ستسهم في تعزيز مخزون المياه الجوفية ورفع معدلاتها بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنها تجري دراسة متكاملة للوقوف على مدى تأثير كميات الأمطار الأخيرة على نسب المياه الجوفية في الإمارة.

وأوضحت أن الأمطار التي شهدتها الإمارة ستعمل على ضمان التوازن البيئي، واستدامة التنوع البيولوجي، والإسهام في زيادة الرقعة الخضراء التي تكتسي بها العديد من الجبال والمناطق المتنوعة في الإمارة.

أخبار ذات صلة
6 لاعبين يمثلون الإمارات في «مبارزة آسيا» بالفجيرة
الصين.. سباق مع الوقت قبل أمطار غزيرة جديدة
المصدر: وام
الأمطار
الفجيرة
المياه الجوفية
آخر الأخبار
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
الأخبار العالمية
5 دول تخطط للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 01:33
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن
اليوم 01:33
قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ليست «حلاً سحرياً»
اليوم 01:33
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة
اليوم 01:33
شاحنات محملة بالمساعدات تستعد لدخول غزة قادمة من مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
تشغيل آلية أممية خلال أيام لتوصيل الإغاثة إلى غزة
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©