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القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28

القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
25 ابريل 2024 14:23

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن تمديد موعد انتهاء موسمها الـ 28 أسبوعاً إضافياً حتى 5 مايو 2024، وذلك استجابة للطلب الكبير من جانب الضيوف الراغبين في زيارة الوجهة والاستمتاع بتشكيلة الوجهات الترفيهية والتجارب الثقافية المتنوعة التي تحتضنها.

ودعت القرية العالمية ضيوفها لاغتنام الفرصة الأخيرة لاستكشاف عالمها الأكثر روعة الذي يضم أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمشروبات، وعروض التسوق الفريدة من نوعها في أجنحتها الـ 27 التي تمثل 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 200 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الغامرة بمنطقة كرنفال، والتي توفر جميعها لضيوف القرية العالمية تجارب لا تنسى وأوقاتاً حافلة بالمتعة والمرح.

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وإضافةً إلى ذلك، سيتم تمديد عرض الدخول المجاني للأطفال، الذي أعلنته القرية العالمية مؤخراً، ما يوفر للعائلات المزيد من الخيارات لقضاء أوقات حافلة بالتشويق والتجارب الاستثنائية دون التفكير بتفاصيل دخول أطفالهم ممن هم حتى سن 12 عاماً.


تستقبل القرية العالمية ضيوفها اعتباراً من الساعة 4:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت، ليحظوا فيه بفرصة أخيرة للاستمتاع بتجارب التسوق الفريدة وألذ المأكولات، فضلاً عن العروض الترفيهية المبهرة التي تأسر الحواس وتجربة منطقة كرنفال للألعاب النابضة بالحيوية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرية العالمية
دبي
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