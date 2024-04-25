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جامعة العين تحصل على تقييم «5 نجوم» في تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي

جامعة العين تحصل على تقييم «5 نجوم» في تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي
25 ابريل 2024 16:56

تمكنت جامعة العين (AAU) من تحقيق إنجاز أكاديمي عبر حصولها على تصنيف «5 نجوم» كمؤسسة عامة بحسب نظام تصنيف «كيو إس ستارز» لعام 2024.

وجاء الإنجاز في كل من الفئات التالية التدريس، والتوظيف، والمستوى الدولي، والمرافق الجامعية، والمسؤولية الاجتماعية، والشمولية، والبحث وبرنامج الصيدلة وعلم الأدوية.

يعكس تصنيف «كيو إس ستارز» أداء جامعة العين المتميز عبر المؤشرات الرئيسية التي تلعب دورا محوريا في نجاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي.

يعتبر هذا التصنيف الأعلى من نوعه، حيث يتم تقييم الجامعات عبر مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الأساسية المهمة وفقا لمعايير دولية محددة مسبقا، ويتم منح التصنيفات من نجمة واحدة إلى خمس نجوم (أعلى تصنيف) استناداً إلى أدائها.

وأكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات الأكاديمية المتميزة للجامعة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية متميزة محلياً وعالميا، موضحا أنه دليل واضح على تفوق جامعة العين في تقديم تعليم عالي الجودة داخل بيئة تعليمية مواتية، ما يؤكد التزامنا بالتميز الشامل.

من جانبه قال الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إن التعاون مع نظام تصنيف «كيو إس ستارز» ساعد جامعة العين بالفعل على المضي قدما باتجاه بعض المجالات المتخصصة. وستركز جامعة العين على معايير ومؤشرات أخرى من نظام تصنيف «كيو إس ستارز»، وتأمل في تحسين المزيد في المستقبل.

وشكر الدكتور نزيه «كيو إس ستارز» على هذا التقدير الدولي الذي أتاحته للجامعة.

المصدر: وام
جامعة العين
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