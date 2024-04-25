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رئيس الدولة ورئيس كوستاريكا يبحثان التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

رئيس الدولة ورئيس كوستاريكا يبحثان التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
25 ابريل 2024 21:13

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رودريغو تشافيس روبلز، رئيس جمهورية كوستاريكا، خلال اتصال هاتفي، فرص تطوير مختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التي تدعم رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر أبريل الجاري. 
واستعرض الجانبان، الإمكانيات المتوفرة للتعاون في مجالات، الطاقة المتجددة، والممارسات المستدامة، والحفاظ على البيئة، إضافة إلى النهوض بقطاعات الابتكار والتكنولوجيا الخضراء خاصة الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لشعبي البلدين، بما يجسد التزامهما بتطوير اقتصادات مواكبة للمستقبل. 
كما بحث الجانبان، عدداً من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على تحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة التي توجد فرصاً استثمارية تدعم أولويات التنمية في البلدين وتعزز نموهما الاقتصادي المستدام بما يعود بالخير على الجميع.

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كوستاريكا
رودريغو تشافيس روبلز
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